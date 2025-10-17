DroneShield-Aktionäre müssen sich mit einem Phänomen auseinandersetzen, das sie kaum kennen: starke Kursrückgänge. Nachdem die Aktie des australischen Drohnenabwehrspezialisten am 6. Oktober auf ein Allzeithoch geklettert war, büßte sie bis gestern satte -27% an Wert ein. Und der Kurssturz beschleunigt sich noch. Am Freitagvormittag verliert die DroneShield-Aktie im zweistelligen Bereich. Sollten Anleger jetzt ins fallende Messer greifen? Ein gewaltiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de