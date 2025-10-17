Wieder ein Fall von: Mission erfolgreich! Die Aktie von Kezar Life Sciences stand im No Brainer Club die letzten Monate auf der Kaufliste. Gestern nachbörslich kam es zur Kursexplosion. Kezar Life Sciences hat ein wichtiges Update zu seinem Wirkstoffkandidaten Zetomipzomib bekanntgegeben. Demnach verlangt die US-Arzneimittelbehörde FDA vor weiteren Studien zur Autoimmunhepatitis zunächst zusätzliche Tests zur Wirkstoffverarbeitung bei Leberfunktionsstörungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
