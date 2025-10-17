Ein kosmisches Ereignis an einem unerwarteten Ort sendet Signale, die es so nicht geben sollte. Die Daten stellen die Astrophysik vor ein Rätsel und werfen fundamentale Fragen zu unserer Galaxie auf. Ein internationales Team von Astronom:innen hat eine Entdeckung gemacht, die das bisherige Verständnis von Schwarzen Löchern infrage stellt. In einer Entfernung von rund 200 Millionen Lichtjahren hat ein supermassereiches Schwarzes Loch einen Stern zerrissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
