Der Krypto-Markt stürzt am Freitag ins Chaos, getrieben von globalen Spannungen, massenhaften Liquidationen und dem Rückzug institutioneller Investoren. Der Kryptomarkt erlebt den wohl heftigsten Abverkauf des Jahres. Nach einer Woche voller makroökonomischer Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen und massiver ETF-Abflüsse setzt sich der Ausverkauf am Freitag ungebremst fort. Die wichtigsten digitalen Währungen notieren tief im roten Bereich, während der Markt von Panikverkäufen, Liquidationen und wachsender Risikoaversion geprägt ist. Bitcoin und Ethereum verlieren zweistellig auf Wochensicht Bitcoin (BTC) fiel am Freitagmittag um weitere 6 Prozent auf 104.600 US-Dollar und verzeichnet …Den vollständigen Artikel lesen ...
