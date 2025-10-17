Ob Premiumstrategie, Technologiewechsel oder operative Neuausrichtung - fünf DAX-Konzerne zeigen, wie tiefgreifende Transformationen gelingen können. Doch der Wandel birgt auch Risiken, wie ein Beispiel besonders drastisch verdeutlicht. Strategiewechsel mit Substanz: Fünf DAX-Konzerne im Wandel Der Wandel als Notwendigkeit Erfolgreiche Unternehmen sind nicht statisch, sondern müssen sich permanent anpassen, um in einem dynamischen Marktumfeld zu bestehen. Die jüngsten Entwicklungen bei US-Konzernen wie Oracle und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de