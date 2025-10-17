Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 17. Oktober 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT00119/ WKN HT0011) auf Aktie der Mercedes-Benz Group (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 36,92 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 27,0856. Der Zinslauf beginne am 21.10.25. Der Zinssatz betrage 5,94% p.a. Der Bewertungstag sei am 19.06.26, während der letzte Börsenhandelstag der 18.06.26 sei. Die Rückzahlung erfolge am 26.06.26. (17.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de