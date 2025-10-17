Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft hat in mehrfacher Hinsicht Neuland betreten, so Nicolas Jullien, Global Head of Fixed Income bei Candriam.Der wirtschaftspolitische Kurs der Trump-Regierung - eine Mischung aus fiskalischer Lockerung, Zollerhöhungen und strikten Einwanderungsbeschränkungen - werfe zahlreiche Fragen bei Marktteilnehmern und Ökonomen auf. Die Unabhängigkeit der Federal Reserve (FED) werde zunehmend infrage gestellt. Der derzeitige Arbeitsmarkt, der durch geringe Nachfrage und geringe Einstellungstätigkeit gekennzeichnet sei, markiere einen Wendepunkt: Werde die Beschäftigung wieder anziehen oder stehen großflächige Entlassungen bevor? Diese Unsicherheiten würden zusätzlich durch den "Shutdown" in den USA verstärkt, der nicht nur die US-Wirtschaft direkt belaste, sondern Investoren auch den Zugang zu zeitnahen und verlässlichen Wirtschaftsdaten erschwere. ...

