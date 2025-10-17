Die TU Dresden lässt derzeit ein neues Forschungszentrum namens Smart Mobility Lab (SML) bauen, zu dem eine Fahr- und Flugversuchshalle für die vernetzte und automatisierte Mobilität gehört. Nun wurde das Richtfest für das SML gefeiert, das nicht in Dresden selbst entsteht, sondern am Forschungscampus Lausitz in Hoyerswerda. Am SML werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neue Lösungen für die emissionsfreie, vernetzte, automatisierte und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net