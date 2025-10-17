Anzeige
WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker-Symbol: TSFA
Tradegate
17.10.25 | 14:31
256,00 Euro
-0,19 % -0,50
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
ASIEN
XTB
17.10.2025 12:55 Uhr
241 Leser
Taiwan Semiconductor Aktie: KI-Boom treibt Gewinne - Jetzt Aktien kaufen?

Die Taiwan Semiconductor Aktie (TSMC) erreichte nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen ein neues Rekordhoch. Der Chipgigant profitierte massiv vom KI-Boom und übertraf erneut die Erwartungen der Analysten. Anleger fragen sich nun: Sollte man die Taiwan Semiconductor Aktie jetzt kaufen, oder ist der Höhenflug bereits zu weit gegangen?

