Die Schweizer Halbleiterzulieferer bekommen den Wind von vorn zu spüren. Comet Holding (CH0360826991) meldete für das dritte Quartal 2025 einen Nettoumsatz von 102,5 Millionen Franken - ein Rückgang von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch gegenüber dem zweiten Quartal ging es um 11,6 Prozent abwärts. In den ersten neun Monaten steht zwar noch ein Plus von neun Prozent auf 329,6 Millionen Franken, doch die Dynamik hat nachgelassen. Speichermarkt bleibt schwach: Hauptgrund für den Rückgang sind Marktunsicherheiten im Bereich Plasma Control Technologies (PCT). Die Nachfrage nach Speicherchips ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt