Gold und Silber steigen auf neue Rekordhöhen! Angetrieben von Zinssenkungen und dem Handelskrieg zwischen den USA und China, sehen Experten enormes Potenzial. Welche Rohstoff-Aktien jetzt gerade heiß laufen!In einer Telefonkonferenz diese Woche erklärte Fed-Chef Jerome Powell, dass die Federal Reserve bereit sei, eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte vorzunehmen. Händler erwarten, dass dies im Dezember erneut geschehen könnte. Gold, das keine Zinsen abwirft, profitiert traditionell von einem Niedrigzinsumfeld. Zudem wurden die Märkte von der Bekanntgabe der finanziellen Probleme zweier großer Regionalbanken und Betrugsvorwürfen getroffen, was die Bedenken über mögliche größere …Den vollständigen Artikel lesen ...
