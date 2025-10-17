Ab dem 01.04.2026 wird Peter Wachinger als Geschäftsführer des Versicherungsmaklerhauses asko in Bielefeld tätig sein. Das Unternehmen ist auf das Transportwesen spezialisiert. Wachinger kommt von der SCHUNCK GROUP. Die asko GmbH Internationaler Versicherungsmakler in Bielefeld hat ab dem 01.04.2026 Peter Wachinger als neuen Geschäftsführer. Sie gehört zur asko group, die laut eigenen Angaben ein inhabergeführter international tätiger Versicherungsmakler mit Kernkompetenz im Bereich Transport, Spedition, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
