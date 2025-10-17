Die Helmsauer Gruppe begrüßt ein weiteres Maklerhaus an Bord: Die Konermann & Partner GmbH aus Bocholt hat sich der Unternehmensgruppe angeschlossen. Der 1991 gegründete Versicherungsmakler ist auf betriebliche Altersvorsorge spezialisiert. Die Helmsauer Gruppe wächst weiter und hat einen weiteren Zukauf bekannt gegeben: Die Konermann & Partner GmbH mit Sitz in Bocholt ist nun Teil der Unternehmensgruppe. Das 1991 von Holger Konermann gegründete Maklerhaus ist bekannt für die Einrichtung und Verwaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
