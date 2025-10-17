Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute:

KIT: WLAN als Spion: Ueberwachungsfalle in Funknetzwerken

Man mag es kaum glauben: Wer an einem Café mit WLAN vorbeiläuft, kann identifiziert werden - sogar ganz ohne ein eigenes Handy. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben eine Möglichkeit entdeckt, Personen allein anhand von WLAN-Signalen zu erkennen. Damit weisen sie auf ein erhebliches Risiko für die Privatsphäre hin. Personen müssen für die Identifikation kein Smartphone oder Tablet bei sich tragen.

Es reicht, dass WLAN-Geräte in ihrer Umgebung miteinander kommunizieren. Dabei entsteht ein Bild - vergleichbar mit einer Kameraaufnahme, jedoch basierend auf Funkwellen. Das Forschungsteam fordert entsprechende Datenschutzmechanismen.

"Wir beobachten die Ausbreitung der Radiowellen und können so ein Bild der Umgebung und von Personen erzeugen", sagt Professor Thorsten Strufe vom KASTEL - Institut für Informationssicherheit und Verlässlichkeit des KIT. "Das funktioniert ähnlich wie bei einer normalen Kamera, nur dass diese Lichtwellen statt Radiowellen in ein Bild umwandelt ", erläutert der Cybersicherheitsexperte. "Es ist deshalb auch unerheblich, ob jemand ein WLAN-Gerät bei sich hat oder nicht." Auch das Abschalten schützt nicht: "Es genügt, wenn andere Geräte in der Umgebung aktiv sind."

WLAN-Router als "stille Beobachter"

"Die Technik macht aus jedem Router ein potenzielles Überwachungsgerät", warnt Julian Todt vom KASTEL. "Wer regelmäßig an einem Café mit WLAN vorbeigeht, könnte dort unbemerkt identifiziert und später wiedererkannt werden - etwa von staatlichen Stellen oder Unternehmen." Zwar gebe es für Geheimdienste oder Cyberkriminelle einfachere Methoden, Menschen zu beobachten - etwa durch den Zugriff auf Überwachungskameras oder Video-Türklingeln, sagt Strufe. "Aber die allgegenwärtigen Drahtlosnetzwerke könnten zu einer nahezu flächendeckenden Überwachungsinfrastruktur werden." Denn WLAN gibt es heutzutage in fast allen Wohnungen, Büros, Restaurants und öffentlichen Räumen.

Keine besondere Hardware notwendig

Anders als bei Angriffen mit LIDAR-Sensoren oder bisherigen WLAN-basierten Methoden, die Channel State Information (CSI) nutzen - also Messdaten darüber, wie sich ein Funksignal durch Wände, Möbel oder Personen verändert -, benötigen Angreifende keine Spezialhardware. Die Methode funktioniert mit handelsüblichen WLAN-Geräten. Dabei nutzt sie die legitimen Nutzerinnen und Nutzer aus, die mit dem WLAN verbunden sind. So entstehen Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln, die zur Identifikation der Personen dienen können.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.