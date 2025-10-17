Köln (ots) -Die erfolgreiche WDR-Dokutainmentreihe "Feuer & Flamme" geht mit zehn neuen Folgen in die elfte Staffel: Zu sehen ab dem 4. März 2026 jeweils mittwochs vorab in der ARD Mediathek und am Folgetag um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen.Bereits in den Staffeln 8 und 9 begleiteten die Kameras die Duisburger Einsatzkräfte - nun kehrt das Produktionsteam zurück und liefert weitere authentische Einblicke in den Arbeitsalltag der Feuerwehr. In Staffel 11 erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine packende Mischung aus Routine und Extremsituationen: Zahlreiche Brandeinsätze fordern die Duisburger Feuerwehr - vom Kaminbrand über Küchenbrände bis hin zu einem Wohnungsvollbrand mit Menschenleben in Gefahr. Auch die Luftrettung spielt wieder eine zentrale Rolle: Die Crew des Christoph 9 nimmt das Publikum mit zu emotionalen und dramatischen Einsätzen, wie etwa bei einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin nach einer Kollision mit einem PKW ihre Beine nicht mehr bewegen kann.Doch neben all der Dramatik zeigt die Dokureihe auch die ruhigeren Seiten: Die Einsatzkräfte erleben diesmal die Wintermonate auf der Wache. Weihnachtsstimmung mit Plätzchenbacken und eine ungewöhnlich ruhige Silvesternacht zeigen den Alltag abseits der großen Einsätze.Zehn Folgen, die in bewährter authentischer Machart zeigen, was es bedeutet, täglich Leben zu retten - zwischen Routine und Ausnahmesituation.Passend zum Start der elften Staffel bietet der WDR erneut den begleitenden Podcast "Feuer & Flamme - der Feuerwehrtalk" in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen an. In zehn neuen Folgen berichten die Duisburger Feuerwehrleute im emotionalen Gespräch authentisch über ihre Einsätze. Die Folgen erscheinen parallel zur Veröffentlichung der TV-Folgen in der Mediathek."Feuer & Flamme" ist eine Produktion der SEO Entertainment GmbH im Auftrag des WDR. Verantwortliche Redakteurin beim WDR ist Silke Schnee.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6139943