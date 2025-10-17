Bei diesem ehemaligen S&P 500-Wert deutet nun vieles auf ein lukratives Comeback hin Etsy Inc., Betreiber eines globalen Online-Marktplatzes für handgefertigte und kreative Produkte, präsentiert sich 2025 als Unternehmen im Wandel: Trotz rückläufiger Handelsvolumina steigert die Plattform ihre Ertragskraft durch höhere Monetarisierung und technologische Innovation. Geschäftszahlen Q2 2025 der Etsy Inc. Etsy Inc. (ISIN US29786A1060) erzielte im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE