Heidelberger Druckmaschinen erzielt mit dem Verkauf von zehn weiteren Jetfire 50-Systemen an Shengda Printing Technology einen bedeutenden Erfolg im chinesischen Markt. Die digitalen Drucksysteme beweisen industrielle Stärke im 24/7-Betrieb und ermöglichen erhebliche Effizienzsteigerungen in der Hochvolumenproduktion. Trotz operativer Erfolge bleibt die Aktie volatil, doch die strategische Ausrichtung auf digitalen Druck macht Heidelberg zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
