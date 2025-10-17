Die Geely-Marke Zeekr hat ihren elektrischen Shooting Brake Zeekr 001 erneut überarbeitet. Nachdem die Systemspannung erst vergangenes Jahr auf 800 Volt erhöht wurde, steigt sie nun auf 900 Volt. Dadurch steigt die Ladeleistung weiter. Und auch die Motorisierung wurde verbessert. Durch das Update bei der Systemspannung und weitere Verbesserungsmaßnahmen sind nun Laderaten von bis zu 12C möglich. Die hauseigene Zeekr Golden Battery mit einer Kapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net