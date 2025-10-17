LichtBlick eMobility hat den ersten Standort des eigenen Schnellladenetzes QuickCharge in Norddeutschland in Betrieb genommen. Drei Schnellladesäulen mit jeweils bis zu 300 kW stehen ab sofort am Famila-Markt in Reinbek östlich bei Hamburg zur Verfügung. Bis Mitte 2026 sind rund 200 HPC-Ladepunkte an mehr als 25 Standorten geplant. Am ersten Standort seines Schnellladenetzes in Reinbek (Schleswig-Holstein) hat LichtBlick drei Alpitronic-Hypercharger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
