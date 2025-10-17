Die ersten Eckdaten zum dritten Quartal von EssilorLuxottica, die am gestrigen Donnerstag nach Börsenschluss in Paris veröffentlicht wurden, können sich absolut sehen lassen. Anleger und Analysten sind begeistert vom Wachstum, dass der Brillen-Riese an den Tag legt. Die Belohnung folgt auf der Kurstafel: Die Aktie markiert ein neues Rekordhoch.Die Bank of America nahm die starken Zahlen zum Anlass, um den Titel von "Hold" auf "Buy" hochzustufen. Zudem schraubte die US-Bank den Zielkurs von 284 auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär