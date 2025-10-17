Berlin (ots) -Pharma Deutschland sieht in der Apothekenreform einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Arzneimittelversorgung und Patientensicherheit in Deutschland."Die Apotheke vor Ort ist weit mehr als eine Abgabestelle - sie ist Gesundheitszentrum, Beratungsort und oft erste Anlaufstelle für Prävention und Therapie", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Gerade Prävention und Hilfe zur Selbsthilfe können dazu beitragen, die angespannte Finanzlage der Krankenkassen nachhaltig zu verbessern."Pharma Deutschland begrüßt insbesondere, dass das Gesetz die Ausweitung der Impfleistungen in Apotheken vorsieht - über Covid- und Grippeimpfungen hinaus. Die wohnortnahe Präsenz der Apotheken ermöglicht es, mehr Menschen zu erreichen, insbesondere jene, die ärztliche Praxen seltener aufsuchen. "Die Lange Nacht des Impfens hat eindrucksvoll gezeigt, dass der Bedarf und das Vertrauen in Apotheken groß sind", so Brakmann weiter. "Mehr Prävention bedeutet weniger Krankheitslast und geringere Kosten für das Gesundheitssystem."Pharma Deutschland hebt hervor, dass Apotheken eine zentrale Rolle bei der Hilfe zur Selbsthilfe spielen. Damit Patientinnen und Patienten mehr Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen können, müssen Apotheken die nötigen Instrumente erhalten - dazu zählen pharmazeutische Dienstleistungen ebenso wie der Zugang zu sicheren, verschreibungsfreien Arzneimitteln."Die Menschen wollen sich selbstbestimmt um ihre Gesundheit kümmern - und die Apotheke ist der ideale Ort, um sie dabei kompetent zu begleiten", betont Brakmann.Vor diesem Hintergrund erneuert Pharma Deutschland seine Forderung, das sogenannte Switch-Verfahren - also die Entlassung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in die Rezeptfreiheit - zu vereinfachen und transparenter zu gestalten.Switches ermöglichen eine sichere Selbstmedikation unter pharmazeutischer Beratung in der Apotheke und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Entlastung von Arztpraxen und Krankenkassen. Sie stärken gleichzeitig die Apothekenpflicht beratungsintensiver Arzneimittel sowie die Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten und schaffen Raum für Innovationen."Wenn mehr Arzneimittel - wie in vielen anderen Ländern längst üblich - in die Rezeptfreiheit überführt würden, wäre die Diskussion um die Abgabe von Rx-Arzneimitteln in Akutfällen in Apotheken überflüssig", so Brakmann abschließend._____________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6140033