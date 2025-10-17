Finanzkalender der WocheMontag, 20.10. - China eröffnet die Woche mit Wachstumsdaten, Hannover Rück tagt in Baden-Baden und TKMS feiert Börsendebüt. Dienstag, 21.10. - US-Berichtsflut mit Netflix, Coca-Cola & Co., während Europa und Berlin auf neue Schulden- und Konjunkturzahlen blicken. Mittwoch, 22.10. - SAP, Tesla und Hermès prägen den wohl spannendsten Tag der Berichtssaison, begleitet von Lagardes Rede in Frankfurt. Donnerstag, 23.10. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
