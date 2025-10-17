Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland hat eine sportliche Spendenaktion im Rahmen des langjährigen Engagements für die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" gestartet. Unter dem Motto "Jeder Kilometer zählt" können sich alle Lidl-Mitarbeiter im Oktober daran beteiligen, in ihrer Freizeit zu laufen oder walken, um zusätzliche Spenden für in Not geratene Kinder und Familien in Deutschland und weltweit zu sammeln.Vom 1. bis 31. Oktober ist es Mitarbeitern von Lidl in Deutschland möglich, jeden gelaufenen Kilometer in einer Lauf-App zu erfassen. Für jeden so gesammelten Kilometer spendet der Lidl Family Club 50 Cent zusätzlich an "Ein Herz für Kinder". Das ambitionierte Ziel der internen Challenge: Gemeinsam 100.000 Kilometer erlaufen und damit eine Spendensumme von 50.000 Euro zusätzlich zur jährlichen Gesamtspende generieren."Mit unserer digitalen Lauf-Challenge verbinden wir Bewegung und Teamgeist mit unserem tief verankerten gesellschaftlichen Engagement. Es ist eine schöne Gelegenheit, aktiv einen Beitrag für in Not geratene Kinder und Familien zu leisten und unsere langjährige Zusammenarbeit mit "Ein Herz für Kinder" weiter zu stärken", erklärt Hans Martin Hermann, Geschäftsführer Corporate Affairs bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Langjähriger Einsatz: Auf dem Weg zu fünf Millionen Euro GesamthilfeDie sportliche Spendenaktion ergänzt die kontinuierliche Unterstützung von Lidl in Deutschland für die Kinderhilfsorganisation. Seit dem Start des gemeinsamen Engagements im Jahr 2007 ist die Spendenaktion zugunsten von BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" ein wichtiger Bestandteil in der langjährigen gesellschaftlichen Unterstützung des Lebensmitteleinzelhändlers. In diesem Jahr wird zudem voraussichtlich die 5-Millionen-Euro-Marke an Gesamtspenden erreicht. Die finale Spendensumme wird traditionell im Rahmen der ZDF-Spendengala im Dezember bekannt gegeben.Der Lidl Family Club spendetErstmals tritt in diesem Jahr der Lidl Family Club als offizieller Spender auf. Das digitale Kundenprogramm von Lidl richtet sich gezielt an Familien mit Kindern und bietet seinen Mitgliedern über die Lidl Plus-App vielfältige Vorteile wie ein Gratis-Willkommensgeschenk zur Geburt, exklusive Coupons und Partnervorteile für Baby- und Kinderprodukte sowie hilfreiche Tipps und Ratgeber rund um das Familienleben.Mehr Details zum Lidl Family Club erhalten Sie hier (https://www.lidl.de/c/lidl-junge-familie/s10011221).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate)Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6140060