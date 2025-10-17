US-Bankenkrise: Gold zieht durch, Deutsche Bank fällt tief & Seltene Erden aus Afrika

Die Angst, dass eine US-Regionalbank in Schieflage gerät, ist zurück an der Wallstreet. Die großen US-Indizes stehen unter Druck und im DAX fällt die Deutsche Bank ans DAX-Ende. Ist der deutliche Rücksetzer eine Chance?Die aktuelle Sendung liefert einen tiefen Einblick in die turbulenten Entwicklungen an den globalen Märkten, wobei die erneute Zuspitzung der US-Bankenkrise im Zentrum steht. Diese Krise wirft erneut die Frage nach stabilen Ankerpunkten auf, weshalb Gold und Silber als "Absicherung Nr. 1" ausführlich diskutiert werden. Die Deutsche Bank steht im Fokus: Ist der jüngste Rücksetzer eine attraktive Kaufgelegenheit oder ein Warnsignal? Ein wichtiger geografischer und …

