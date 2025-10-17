Anzeige
Freitag, 17.10.2025
17.10.2025 15:45 Uhr
TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
S A M S T A G, 18. Oktober 2025 
*** 13:30 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Treffen der Euro50Group 
  13:30 US/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, und WTO Generaldirektor, 
     Okonjo-Iweala, sprechen bei OMFIF Event 
*** 14:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei Jahrestagung von 
     IWF und Weltbank 
*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel der Group of 30 
 
M O N T A G, 20. Oktober 2025 
*** 04:00 CN/BIP 3Q 
     PROGNOSE: +4,8% gg Vj 
     zuvor:  +5,2% gg Vj 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September 
     PROGNOSE: +3,0% gg Vj 
     zuvor:  +3,4% gg Vj 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion September 
     PROGNOSE: +5,3% gg Vj 
     zuvor:  +5,2% gg Vj 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -0,5% gg Vm/-2,2% gg Vj 
*** 10:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Konferenz von 
     EZB, CEPR und BIZ (16:00 Teilnahme an Panel) 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August 
*** 12:00 DE/Hannover Rück SE, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September 
     PROGNOSE: -0,3% gg Vm 
     zuvor:  -0,5% gg Vm 
  21:00 US/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, Rede bei NYU Stern 
     School of Business Center for Global Economy and Business Roundtable 
 
    - DE/TKMS AG & Co. KGaA, Erster Handelstag 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für 
     Bankkredite (LPR) 
    - US/US-Präsident Trump, Treffen mit australischem Premierminister 
     Albanese 
    - SG/Börsenfeiertag Singapur 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 09:12 ET (13:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

