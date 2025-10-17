DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. Oktober (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 18. Oktober 2025 *** 13:30 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Treffen der Euro50Group 13:30 US/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, und WTO Generaldirektor, Okonjo-Iweala, sprechen bei OMFIF Event *** 14:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei Jahrestagung von IWF und Weltbank *** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel der Group of 30 M O N T A G, 20. Oktober 2025 *** 04:00 CN/BIP 3Q PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vj *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +3,0% gg Vj zuvor: +3,4% gg Vj *** 04:00 CN/Industrieproduktion September PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vj *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,5% gg Vm/-2,2% gg Vj *** 10:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Konferenz von EZB, CEPR und BIZ (16:00 Teilnahme an Panel) *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August *** 12:00 DE/Hannover Rück SE, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 21:00 US/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, Rede bei NYU Stern School of Business Center for Global Economy and Business Roundtable - DE/TKMS AG & Co. KGaA, Erster Handelstag *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - US/US-Präsident Trump, Treffen mit australischem Premierminister Albanese - SG/Börsenfeiertag Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 09:12 ET (13:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.