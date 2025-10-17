Wien (www.fondscheck.de) - Katja Lammert verlässt die Meag, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen, so die Experten von "FONDS professionell".Ihre Tätigkeiten als Chief Investment Officer (CIO) Alternative Assets sowie als Geschäftsführerin würden "im besten gegenseitigen Einvernehmen" zum 31. Oktober 2025 enden, wie der Vermögensmanager von Munich Re mitteile. Die Volljuristin Lammert sei vor ihrem Wechsel zur Meag von 2019 bis 2021 als Rechtsanwältin selbstständig tätig gewesen. Davor sei Lammert von 2001 bis 2019 bei der Bayerninvest in München angestellt und dort ab 2014 Mitglied der Geschäftsführung und Chefsyndika gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
