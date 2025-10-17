Der polnische Kommunalverband GórnoÅ›lÄ…sko-ZaglÄbiowska Metropolia (GZM) hat bei Solaris 42 neue Elektrobusse und die dazugehörige Ladeinfrastruktur bestellt. Die 12 und 18 Meter langen Urbino electric sollen ab 2026 in Åšwierklaniec zum Einsatz kommen. GZM Metropolis ist ein Zusammenschluss von Gemeinden in der Region Schlesien in Polen und hat nun bei Solaris eine Folgebestellung platziert. Im Rahmen des frisch unterzeichneten Vertrags werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net