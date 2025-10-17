China-Daten, Hannover Rück und TKMS-Börsenstart prägen den WochenauftaktChina im Fokus, Börsendebüt in Frankfurt Die Woche startet mit einem Datenfeuerwerk aus China: Wachstum, Konsum und Industrieproduktion geben früh den Takt vor. In Deutschland stehen frische Erzeugerpreise und das Rückversicherertreffen in Baden-Baden im Blick. Highlight an der Börse: der Start der Thyssenkrupp-Marinesparte TKMS. Auch Kanzler Merz setzt mit seiner Rede ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de