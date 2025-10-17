EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

PRESSE-INFORMATION Oldenburg, 17. Oktober 2025 OLB platziert zweite RMBS-Transaktion erfolgreich auf Benchmark-Niveau Starkes internationales Interesse - Orderbuch 2,6-fach überzeichnet

Anleihe besichert mit privaten Baufinanzierungen aus den Niederlanden

Weiterer Ausbau der Kapitalmarktaktivitäten im Fokus Die OLB hat ihr Verbriefungsprogramm am Kapitalmarkt mit der erfolgreichen Platzierung ihrer zweiten Residential Mortgage Backed Securities (RMBS)-Transaktion im laufenden Jahr erfolgreich ausgebaut. Die RMBS-Anleihe ist mit privaten Baufinanzierungen aus der strategischen Kooperation der Bank mit Tulp Hypotheken in den Niederlanden besichert. Nach der Premiere auf Benchmark-Niveau in Höhe von 500 Millionen (Mio.) Euro im Februar 2025 stieß auch die jetzige Emission auf breites Interesse: Mit einem Volumen von erneut 500 Mio. Euro und einer 2,6-fachen Überzeichnung des Orderbuchs wurde die RMBS-Anleihe bei einer diversifizierten institutionellen Anlegerbasis in ganz Europa platziert. "Als regelmäßiger Emittent bieten wir dem Kapitalmarkt Zuverlässigkeit und Konsistenz. Wir freuen uns, dass die Investoren diese Strategie wertschätzen und unsere Emissionsaktivitäten weiterhin großes Interesse hervorrufen", sagt Dr. Rainer Polster, Chief Financial Officer der OLB. Im Einklang mit ihrer Wachstumsstrategie beabsichtigt die Bank, ihre aktive Position auf dem Verbriefungsmarkt weiter zu stärken. Dank der zunehmenden Präsenz der OLB auf dem privaten niederländischen Hypothekenmarkt über die Tulp-Kooperation und der historisch starken Präsenz auf dem deutschen Markt sollen RMBS-Emissionen auch in Zukunft einen regelmäßigen und wesentlichen Refinanzierungsbeitrag leisten und die Investoren insbesondere mit ihren hochwertigen Asset-Pools überzeugen. "Die aktuelle Transaktion zeigt bereits das starke Vertrauen der Investment-Community in unsere Verbriefungsstrategie und wir arbeiten weiter intensiv daran, unseren Kapitalmarktauftritt auszubauen", sagt Daniel Günther, Head of Balance Sheet Management in der OLB. In der Syndizierung dieser RMBS-Anleihe wurde die OLB unterstützt durch ABN AMRO Bank N.V. als Arrangeur und Co-Bookrunner, durch Unicredit S.p.A. als Co-Bookrunner sowie durch ihren Projektpartner Tulp Hypotheken und die Kanzlei Clifford Chance als Berater. Über die OLB Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1 Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporates & Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als signifikantes Finanzinstitut in Europa. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube . Kontaktdaten: Ihre Ansprechpartner: Oldenburgische Landesbank AG

