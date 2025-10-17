Ein Aktiensplit führt statistisch zu einer Outperformance und diese Aktien sind die nächsten heißen Kandidaten, um eine solche Maßnahme öffentlich zu machen. Wie die Statistik zeigt, laufen Aktien vor einem Split besser als der Markt. Besonders im Zeitraum zwischen der Ankündigung und der Durchführung der Maßnahme kommt es häufig zu einer Mehrrendite. Die Ursache: positives Momentum. Kommt bei diesen Aktien bald ein Aktiensplit? Dementsprechend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE