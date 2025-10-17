Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 17
[17.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.10.25
|IE000LZC9NM0
|8,767,465.00
|USD
|0
|71,178,663.66
|8.1185
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.10.25
|IE000DOZYQJ7
|3,255,387.00
|EUR
|0
|19,179,870.40
|5.8917
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.10.25
|IE000GETKIK8
|56,336.00
|GBP
|0
|611,350.69
|10.8519
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.10.25
|IE000XIITCN5
|616,779.00
|GBP
|0
|5,111,526.80
|8.2875
