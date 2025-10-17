München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: "Alles wird teurer - was tun gegen die steigenden Preise?"Die Gäste:Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern)Jan van Aken (Die Linke,Parteivorsitzender)Jennifer Kuschel (alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie günstig kocht)Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin)Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland)Mark Schieritz (Wirtschaftsjournalist bei der "Zeit")Direkt nach der Supermarkt-Doku: Fleisch, Obst und Schokolade werden immer teurer. Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen vier Jahren um rund 30 Prozent in die Höhe geschossen. Aber nicht nur die Preise für Nahrungsmittel sind gestiegen, auch die für Dienstleistungen. Wer kann sich das noch leisten? Welche Verantwortung trägt der Einzelhandel für diese Teuerung? Und was muss die Politik gegen die Inflation unternehmen?So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6140104