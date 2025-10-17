© Foto: Stringer - HPICDie Unternehmen Stellantis und Pony AI bringen gemeinsam fahrerlose Taxis nach Europa. Ab 2026 sollen die autonomen Fahrzeuge die Städte effizienter machen.Der Automobilkonzern Stellantis und das Technologieunternehmen Pony AI haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die Entwicklung und Einführung von Robotaxis in Europa zu beschleunigen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde nun unterzeichnet. Pony AI steuert seine fortschrittliche Software für autonomes Fahren bei, während Stellantis seine elektrisch betriebene Transporterplattform zur Verfügung stellt. Ziel ist es, sichere, skalierbare und wirtschaftliche Mobilitätslösungen für den urbanen Raum zu schaffen. Testfahrten …Den vollständigen Artikel lesen ...
