Paukenschlag in der Medienwelt: Apple hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 in den USA gesichert. Mit diesem Schritt untermauert der iPhone-Konzern die Bedeutung der Motorsportserie und wertet sein Entertainment-Angebot deutlich auf. Das sind die Details des Deals.Nach dem Kinoerfolg von "F1" (DER AKTIONÄR berichtete) hat Apple seinen nächsten Coup im Entertainment-Sektor gelandet. Wie kurz vor dem Auftakt-Training zum Großen Preis der USA in Austin bekannt wurde, hat der iPhone-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär