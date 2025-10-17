Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar

WASHINGTON - Die neuen von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle gegen China sind aus seiner Sicht wirtschaftlich nicht verkraftbar. Auf die Frage, ob der kumulierte Gesamtzollsatz in Höhe von 157 Prozent für die Wirtschaft tragbar sei und was er für diese bedeute, sagte er: "Das ist nicht nachhaltig, aber so sieht die Zahl aus." Für die Wirtschaft sei das nicht tragfähig, sein Plan könne dennoch aufgehen, sagte Trump weiter in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News, das der Sender vorab auf X veröffentlichte. Er behauptete, dass China ihn dazu "gezwungen" habe.

Bundesbankchef Nagel: Kein Handlungsbedarf beim Leitzins

WASHINGTON - Bundesbankchef Joachim Nagel signalisiert vor der nächsten Sitzung der EZB weiterhin stabile Leitzinsen. "Geldpolitisch sehe ich gegenwärtig keinen Handlungsbedarf", sagte Nagel am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Die Inflationsraten im Euroraum hätten sich zuletzt bei etwa zwei Prozent eingependelt - auch wenn der Septemberwert für Deutschland etwas höher gewesen sei. "Aber das ändert insgesamt nichts am recht günstigen Inflationsbild", sagte Nagel.

Klingbeil: Auf gutem Weg für zusätzliche Ukraine-Milliarden

WASHINGTON - Die großen westlichen Industrieländer sind laut Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf einem guten Weg, der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Milliardenkredite zur Verfügung zu stellen. Es gebe zwar noch keinen Durchbruch, wie die eingefrorenen russischen Vermögen genau genutzt werden könnten, sagte der Vizekanzler am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. "Die Gespräche sind aber sehr konstruktiv und ich würde schon sagen, der politische Wille, dass man diesen Weg geht, der ist sehr deutlich geworden."

ROUNDUP: Bürgergeld-Reform: 'Keine nennenswerten Einsparungen'?

BERLIN - Die Bundesregierung treibt ihre geplante Bürgergeldreform voran. Das zuständige Bundessozialministerium hat einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Namens und Verschärfung der Regeln fertiggestellt und zur ersten internen Abstimmung unter anderem ans Kanzleramt geschickt.

ROUNDUP: Bundesrat warnt vor erheblichen Steuerausfällen

BERLIN - Der Bundesrat warnt vor erheblichen Einnahmeausfällen durch die geplanten Steuerentlastungen für Pendler und die Gastronomie. Die mit dem Vorhaben der schwarz-roten Koalition verbundenen Mindereinnahmen führten zu einer "zusätzlichen Verschärfung der Haushaltslage" und schränkten die Handlungsfähigkeit der Länder und Kommunen weiter ein, heißt es in einer Stellungnahme der Länderkammer. Sie bittet den Bund um Kompensationen.

Baugenehmigungen steigen - Aufwärtstrend bei Eigenheimen

WIESBADEN - Lichtblick im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten: Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist erneut gestiegen. Im August wurde der Bau von 19.300 Wohnungen bewilligt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 5,7 Prozent oder 1.000 Genehmigungen mehr als ein Jahr zuvor.

Eurozone: Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent



LUXEMBURG - In der Eurozone hat die Inflation im September wie erwartet angezogen. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung wurde damit wie von Volkswirte erwartet bestätigt. Im August hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen.

