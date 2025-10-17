Sollte sich die Rallye der vergangenen Monate an den Märkten fortsetzen, dann könnten diese Aktien noch massives Aufwärtspotenzial für Investoren bieten, sagen zumindest die Analysten. Die Rallye an den Märkten ist am vergangenen Freitag durch die Aussagen von Donald Trump kurz unterbrochen worden, doch aktuell scheint es so, als würde es dennoch weiter nach oben gehen. Geht die Rallye an den Märkten noch weiter? Sollte dies der Fall sein, so könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...