Apples Betriebssystem iOS bietet viele offensichtliche Features. Doch einige Tricks verstecken sich auch hinter den bekannten Funktionen. Wir zeigen euch, wie ihr noch mehr aus eurem iPhone herausholen könnt. Für Apple sind Design und Bedienbarkeit beim iPhone essenziell. Und doch gibt es viele Funktionen, die man auf den ersten und manchmal sogar auf den zweiten Blick nicht entdeckt. Dabei erleichtern viele von ihnen den Alltag oder ersetzen sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n