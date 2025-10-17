© Foto: Matt Alexander Media Assignme - PA WireDoppel-CEO Oliver Blume soll an der Porsche-Spitze abgelöst werden. Auf der Suche nach einem Nachfolger sind die Stuttgarter bei McLaren fündig geworden. Die Aktie ist schon Mal auf Erholungskurs.Nach fast einem Jahrzehnt an der Spitze von Porsche wird sich Oliver Blume künftig voll seinem Amt als Konzernchef von Volkswagen widmen. Als Nachfolger steht Michael Leiters bereit, ehemaliger CEO von McLaren und früherer Technikchef bei Ferrari. Leiters kennt Porsche aus seiner 13-jährigen Tätigkeit in Zuffenhausen und verfügt über enge Kontakte zum Porsche-Clan. Der Sportwagenbauer kann einen Vollzeit-CEO dringend brauchen. Der deutsche Traditionskonzern steht mit dem Rücken zur Wand. In diesem …Den vollständigen Artikel lesen ...
