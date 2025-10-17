Rohstoffe bleiben ein spannendes Investmentthema - von Gold über Kupfer bis hin zu seltenen Erden. In dieser Folge sprechen Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Lars Erichsen (@ErichsenGeld) über Chancen und Risiken im Rohstoffsektor und analysieren die aktuellen Trends bei Miningaktien. Im Fokus stehen Fragen wie: Welche Rolle spielt Kupfer in der Energiewende? Warum ist die Abhängigkeit von China bei seltenen Erden so kritisch? Und wann könnten Goldpreise wieder anziehen? Außerdem geht es um geopolitische Risiken, Recycling und die Zukunft nachhaltiger Rohstoffproduktion. Egal ob langfristiger Investor oder aktiver Trader - dieses Gespräch liefert wertvolle Einblicke in einen der spannendsten Sektoren der Weltmärkte.
