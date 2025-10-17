Microsoft erlaubt einen Blick hinter die Kulissen: In einem Instagram-Post zeigt das Unternehmen Designs, die die Office-Icons ganz anders interpretierten - etwa ohne Buchstaben oder mit stark abstrahierten Symbolen. Design-Fans dürfen sich freuen: Microsoft zeichnet in einem Instagram-Post den gestalterischen Weg zu den neuen Office-365-Icons. Dabei erinnert das Unternehmen nicht nur an vergangene Logos, sondern zeigt auch alternative Icon-Designs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n