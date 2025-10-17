Sachsen-Anhalt/Gesundheit/Corona (ots) -Halle - Fast drei Jahre nach dem Ende der letzten Corona-Maßnahmen Anfang 2023 lassen sich in Sachsen-Anhalt immer weniger Menschen gegen Covid-19 impfen. Im vergangenen Jahr ließen nur noch 47.142 Patienten ihren Schutz gegen das Corona-Virus auffrischen oder sich neu immunisieren, wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstag-Ausgabe) berichtet. Das ist ein Rückgang von mehr als der Hälfte gegenüber 2023, damals wurde die Impfung noch in 101.164 Fällen verabreicht.Das geht aus Daten hervor, die die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auf Anfrage der Zeitung zusammengestellt hat. Eine KV-Sprecherin warnte mit Blick auf die sinkenden Impfzahlen vor "Panikmache". Covid-19 sei eine "normale" Infektionserkrankung geworden, sagte sie dem Blatt. Die geringere Impfquote sei zum einen darauf zurückzuführen, dass die Impfung mittlerweile nur noch für einen vergleichsweise kleinen Personenkreis ratsam sei und dabei eine Auffrischung pro Jahr reiche. Eine Rolle spiele aber auch eine "Zurückhaltung" in der Bevölkerung gegenüber der Impfung.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6140146