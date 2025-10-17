Die Diskussion um den Ölpreis dreht sich oft um die Frage der Nachfrage - doch Volker Schilling, Gründer und CEO von Greiff Capital Management, sieht einen anderen Treiber: den natürlichen Rückgang der Fördermengen. Im Gespräch mit wO TV erklärt Schilling, dass weltweit die Ölquellen kontinuierlich austrocknen und es kaum Investitionen in neue Projekte gibt. Dies könnte den Ölpreis bald wieder in den dreistelligen Bereich treiben. Schilling erwartet, dass der Ölpreis in den kommenden 12 bis 24 Monaten wieder auf 100 US-Dollar steigen wird - nicht wegen der Nachfrage, sondern wegen des natürlichen Rückgangs der Fördermengen. "Jedes Jahr verlieren wir etwa 8 bis 9 Prozent der Ölproduktion", …Den vollständigen Artikel lesen ...
