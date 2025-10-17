ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, hat den Geschäftsbereich Beutelverarbeitung von International Paper ("IP"), einem weltweit führenden Unternehmen für nachhaltige Verpackungen, übernommen. Die Übernahme erweitert die Verarbeitungskapazitäten von ProAmpac, treibt die Strategie des Unternehmens zur Fiberization of Packagingweiter voran und verbessert seine Fähigkeit, maßgeschneiderte Beutellösungen für den Lebensmittel-, Convenience-Store- und Schnellrestaurantmarkt anzubieten.

"Die weltweite Nachfrage nach zuverlässigen, recycelbaren Papierverpackungen wächst weiterhin rasant, da sich die Erwartungen der Verbraucher und die Markttrends hinsichtlich der Recyclingfähigkeit ständig weiterentwickeln", erklärte Greg Tucker, Gründer, Vice Chairman und Chief Executive Officer von ProAmpac. "Die Übernahme des Beutelgeschäfts von IP durch ProAmpac unterstützt unsere Fiberization of Packaging-Initiativen und ermöglicht es uns, unseren Kunden einen besseren Service zu bieten, indem wir unser Know-how in der Materialwissenschaft mit zusätzlichen Kapazitäten und Redundanzen auf die Westküste der USA ausweiten", fuhr Tucker fort.

"IPs Beutelgeschäft ist stark, basiert auf Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit und verfügt über ein erfolgreiches Team. Das Unternehmen ist gut positioniert für zukünftiges Wachstum und Innovationen auf dem Markt für Kraftpapiertüten", erklärte Allison Magness, Group Vice President, Specialty Business bei IP. "Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen unter der Führung von ProAmpac für langfristigen Erfolg aufgestellt ist."

Die in Kalifornien, Oregon und Texas ansässigen Beutelbetriebe von IP sind für ihre Innovationen in der Herstellung von Kraftpapierbeuteln bekannt. Das Unternehmen ist auf individuell anpassbare und hochwertige Kraftpapiertüten für Lebensmittelgeschäfte, Convenience-Stores und Schnellrestaurants spezialisiert und produziert eine Reihe von Produkten, darunter Einkaufstaschen mit Henkeln, selbstöffnende Säcke und kleinere Formate. Mit mehreren Produktionsstätten in den USA erweitert diese Akquisition die Produktionskapazität und Redundanz von ProAmpac und stärkt damit die Fähigkeit des Unternehmens, sowohl neue als auch bestehende Kunden zu unterstützen.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Die in Cincinnati ansässige ProAmpac gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter ProAmpac.com

Über International Paper

International Paper (NYSE: IP; LSE: IPC) ist weltweit führend im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen. Mit unserem Unternehmenssitz in Memphis, Tennessee, USA, und unserem EMEA-Hauptsitz (Europa, Naher Osten und Afrika) in London, Großbritannien, beschäftigen wir mehr als 65.000 Mitarbeiter und bedienen Kunden auf der ganzen Welt mit Niederlassungen in über 30 Ländern. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die Welt sicherer und produktiver, indem wir eine nachhaltige Verpackungslösung nach der anderen entwickeln. Der Nettoumsatz für das Jahr 2024 belief sich auf 18,6 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2025 übernahm International Paper DS Smith und schuf damit einen Branchenführer, der sich auf die attraktiven und wachsenden Regionen Nordamerika und EMEA konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.internationalpaper.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital (PPC) arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die in den Bereichen Fertigungsprodukte und Dienstleistungen eine führende Position einnehmen. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, umfassende Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Anlagehorizont sowie die Abstimmung mit allen Stakeholdern. PPC baut Unternehmen langfristig auf und ist ein idealer Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. PPC ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251017088698/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Whitney Miles

ProAmpac

(617) 721-7040

Whitney.Miles@ProAmpac.com