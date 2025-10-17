© Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

Stablecoins sollen die Zukunft des digitalen Finanzwesens sein. Doch die Risiken sind groß und letztendlich könnten sie die Dominanz des US-Dollars zementieren. Es gibt Alternativen.Stablecoins werden oft als die Lösung für viele Probleme des Finanzsystems gefeiert. Diese digitalen Währungen, die an den US-Dollar oder andere stabile Währungen gebunden sind, sollen den internationalen Zahlungsverkehr beschleunigen, als Zahlungsmittel dienen und eine neue Form von Kapital darstellen. Doch in einer Welt wachsender US-Schulden und geopolitischer Spannungen könnten sie langfristig mehr Schaden als Nutzen anrichten. Stablecoins werden als Zahlungsmittel für grenzüberschreitende Transaktionen und …