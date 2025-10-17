München/ Straubing (ots) -- Acht Preisträger:innen werden für fünf Produktionen aus den Bereichen TV/ Streaming, Kino, Radio und Web/ Games/ Multimedia mit dem WEISSEN ELEFANTEN ausgezeichnet- Feierliche Preisverleihung heute Abend erstmals im Rahmen der FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN in Straubing- Feierliche Preisverleihung für Schülerproduktionen findet am 18.10.25 stattDie mit insgesamt 5.000 EUR dotierten WEISSEN ELEFANTEN wurden heute Abend erstmals im Rahmen der 48. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN im Theater am Hagen in Straubing vor rund 300 Gästen vergeben. Moderiert wurde die Preisverleihung von der Jury-Vorsitzenden des WEISSEN EKLEFANTEN, die die erkrankte Nina Ploghaus vertrat. Und das sind die Preisträger:innen des Jungen Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT 2025:Kategorie TV/ Streaming:- Florian Brückner für seine Darstellung des Meister Eder in der Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" (NEUESUPER im Auftrag von RTL), dotiert mit 750 EUR- Korbinian Dufter für das Buch zur Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" (NEUESUPER im Auftrag von RTL), dotiert mit 750 EURKorbinian Dufter (Produzent und Headautor): "DER WEISSE ELEFANT bedeutet mir und dem gesamten PUMUCKL-Team sehr viel. Der Preis ist eine großartige Wertschätzung für die Arbeit des ganzen Teams vor und hinter der Kamera, die mit soviel Herzblut die Geschichten von Pumuckl weitererzählen. Der rothaarige Kobold verbindet: Klein und Groß, Alt und Jung, Lachen und Weinen, Schabernack und ernste Themen. Gegensätze werden aufgelöst. In Zeiten wie diesen kann es gar nicht genug Freude und Heiterkeit geben. In diesem Sinne: Schabernack, Schokolade und Marmelade für alle!"Kategorie Audio/ Radio/ Podcast:- Jannik Stein für die Redaktion der Radioreihe "TOGGO Radio gibt dir eine Stimme!" (TOGGO Radio/ SUPER RTL), dotiert mit 500 EURJannik Stein und Kerstin Grunwald (Leiterin Audio bei SUPER RTL): "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem WEISSEN ELEFANTEN für 'TOGGO Radio gibt dir eine Stimme'. Mit dieser Programmaktion möchten wir Kinder ermutigen, ihre Meinung zu äußern, Fragen zu stellen und unser Programm aktiv mitzugestalten. Teilhabe und Meinungsfreiheit zählen zu den wichtigsten Kinderrechten, und der WEISSE ELEFANT ist eine wunderbare Bestätigung dafür, wie wertvoll echte Kinderbeteiligung in den Medien ist. Bei TOGGO Radio ist es uns besonders wichtig, Kindern Gehör zu verschaffen und ihre Stimmen sichtbar zu machen."Kategorie Web/ Games/ Multimedia:- Noel Dederichs als Host des TikTok-Formats "handy_crush" (KiKA, funk), dotiert mit 500 EURNoel Dederichs: "Ich freue mich riesig den WEISSEN ELEFANTEN für das Format 'handy_crush' entgegen nehmen zu dürfen! Als wir das Format vor 1,5 Jahren gestartet haben, wollten wir zeigen, dass Medienkompetenz nicht trocken oder belehrend sein muss - sondern Spaß machen kann. Bei 'handy_crush' geht es darum Jugendlichen zu helfen Medien gesund zu nutzen und das auf unterhaltsame Weise zu vermitteln. Desto mehr freut es mich, dass unser Projekt anscheinend auch über die Plattform hinaus gesehen wird. Ich danke dabei besonders dem gesamten Team, KiKA & Funk, ohne welche das Projekt niemals zu standen gekommen wäre."Kategorie Kino:- Corinna Mehner als Produzentin des Kinofilms "Woodwalkers" (blue eyes Fiction GmbH), dotiert mit 1.000 EURCorinna Mehner: "Ich empfinde den WEISSEN ELEFANTEN als einen sehr wichtigen Preis, auch um Schüler in Bayern fürs Filmemachen zu begeistern. Die 'Woodwalkers' sind engagierte Kinder und Jugendliche, die sich für ihren Alltag und den Zusammenhalt zwischen den Menschen und den Tieren und der Natur einsetzen. Das Zusammenhalten von Mensch und Natur und das Engagement der Schüler fürs Filmemachen fühlt sich an wie ein Bündeln der Kräfte und ein 'Mut machen', sich für besondere Dinge einzusetzen. Wir freuen uns sehr über diesen Preis."- Sarah Winkenstette als Regisseurin des Kinofilms "Grüße vom Mars" (Leitwolf Filmproduktion GmbH in Kooperation mit Kinescope Film GmbH), dotiert mit 500 EUR- Sebastian Grusnick und Thomas Möller für das Buch des Kinofilms "Grüße vom Mars" (Leitwolf Filmproduktion GmbH in Kooperation mit Kinescope Film GmbH), dotiert mit je 500EURSebastian Grusnick & Thomas Möller: "'Grüße vom Mars' ist ein Film über sehr unterschiedliche Menschen, die trotz aller Widerstände zu einer Gemeinschaft werden. Ein Film aus der Sicht eines Kindes, das die Welt sehr anders wahrnimmt als die meisten von uns. Wir finden, gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die Perspektive zu wechseln und sich darauf einzulassen, dass Andersartigkeit eine Superkraft sein kann und Zusammenhalt das ist, wonach wir streben sollten. Dass unser Film dafür nun diesen wunderbaren Preis erhält, bestärkt uns in unserer Arbeit. Wir sind dankbar und freuen uns sehr über den WEISSEN ELEFANTEN des Medien-Club München."Im Anschluss wurde der Special Guest- und Preisträger-Film "Grüße vom Mars" gezeigt. Beim anschließenden Publikumsgespräch gab Autor Sebastian Grusnick spannende Einblicke in Konzeption und Produktion.Die Jury des WEISSEN ELEFANTEN bestand 2025 aus Barbara Schardt (Juryvorsitz), Petra Fink-Wuest, Regisseurin Christine Hartmann, Gabriele Pfennigsdorf, Dr. Astrid Plenk (MDR), Inga Pudenz und Hans Rambeck (Filmtage Bayerischer Schulen).Krönender Abschluss der 48. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN ist die feierliche Preisverleihung für die Schülerproduktionen am 18.10.25 ab 13:30 Uhr im Theater am Hagen (https://www.theater-am-hagen.de/) in Straubing.Zu den FILMTAGEN BAYERISCHER SCHULEN werden jährlich über 120 Filme eingereicht. Eine Vorjury, die sich gleichermaßen aus Schüler:innen und Filmlehrer: innen zusammensetzt, nominiert 30 Filme für das Hauptprogramm und 10 Newcomer-Produktionen für den Horizonte-Block. Nach den Screenings stellen sich die jugendlichen Filmemacher den Fragen eines fachkundigenPublikums, das sich aus 250 aktiv filmenden Schüler:innen aller Altersstufen und Schularten sowie ihren Lehrkräften aus ganz Bayern zusammensetzt. Neben den ebenfalls von Schüler:innen und Lehrer:innen moderierten Filmgesprächen bieten die Filmtage weitere Möglichkeiten zum intensiven Austausch rund um das Medium Film. So finden sich spontane Filmteams, um vor Ort am 66-Sekunden-Film-Wettbewerb teilzunehmen.In die Entscheidung der Hauptjury für die Verleihung der 14 Förderpreise aller Stifter und Förderer (s.u.) fließen neben der Qualität der Filme auch die zahlreichen Eindrücke aus den bereits erwähnten Filmgesprächen ein. Hier geht es zu den nominierten Filmen:https://www.filmtage-bayerischer-schulen.de/2025/start/nominierteDrei der 14 Förderpreise für Schülerproduktionen stiftet der Medien-Club München e.V. in den folgenden Kategorien:- für einen formal oder/und technisch besonders gelungenen Film (500 EUR)- den "Publikumspreis Horizonte" (300 EUR)- die Publikumspreise des 66 Sek.-Wettbewerbs (250, 150, 100 EUR)Mit dem WEISSEN ELEFANTEN zeichnet der Medien-Club München e.V. seit 2001 herausragende Medien-Produktionen für Kinder und Jugendliche aus. Dieses Jahr fand die Verleihung erstmals im Rahmen der FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN statt. Veranstaltet werden diese von der Landesarbeitsgemeinschaft Schultheater und Schulfilm in Bayern (LAG-TuF) sowie dem Verein "Drehort Schule e.V." (DOS), jährlich Mitte Oktober. Über den Medien-Club München e.V.
Über die Filmtage Bayerischer Schule