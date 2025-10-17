© Foto: Êrik Lattwein - Zoonar.com/Êrik LattweinDie Welt beobachtet die US-Notenbank Federal Reserve und hofft auf weitere Zinssenkungen nach der Viertelpunkt-Reduzierung im September.Ob zusätzliche Senkungen kommen oder nicht, hängt stark vom US-Arbeitsmarkt ab. Das doppelte Mandat der Federal Reserve besteht darin, die Geldpolitik so festzulegen, dass Inflation und Arbeitslosigkeit niedrig bleiben - beide Ziele konkurrieren oft miteinander. Im September zwang eine besonders beunruhigende Arbeitslosenquote den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, zum Handeln. Die Fed senkte den Leitzins (Federal Funds Rate) um 25 Basispunkte. [spotify]1rt8zx6q1XIUtPEwGPf18o[/spotify] Ein aktuelles Update der Bank of America (BofA) zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE