Gold mit immer neuen Rekorden: Nach einer historischer Rallye rechnen Analysten nun mit einer Verschnaufpause - langfristig bleibt der Trend aber klar aufwärts. Es war ein weiteres Fanal in einem Ausnahmejahr: Am heutigen Freitag hat der Goldpreis mit 4.390 US-Dollar je Unze ein neues Allzeithoch markiert. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei atemberaubenden 62 Prozent - und damit weit vor sämtlichen anderen großen Anlageklassen. Der S&P 500 kommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
