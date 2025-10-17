© Foto: Arne Dedert - dpaEuropas Aktien kämpfen mit Handelsrisiken und politischer Unsicherheit. Analysten raten zur Vorsicht, denn die Rallye könnte ins Stocken geraten.Europäische Aktien dürften in diesem Jahr kaum nennenswerte Gewinne erzielen. Davor warnen jedenfalls die Citigroup Incorporated und Societe Generale SA, denn die Risiken wie wieder aufgeflammte US-China-Handelsstreitigkeiten könnten die Stimmung belasten. Eine Bloomberg-Umfrage unter 18 Experten zeigt, dass der Stoxx Europe 600 Index bis Jahresende durchschnittlich bei 560 Punkten gesehen wird - ein Rückgang von etwa zwei Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Donnerstag. Societe Generale erwartet 530 Punkte, Citigroup 570 Punkte. "Wir erwarten nur …Den vollständigen Artikel lesen ...
