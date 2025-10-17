Die Aktie von Continental notiert aktuell bei 60,88 EUR und zeigt nach einer Reihe positiver Quartalszahlen wieder Aufwärtstendenz. Der Automobilzulieferer aus Hannover, der zu den größten Reifen- und Elektronikherstellern weltweit zählt, übertraf mit seinen vorläufigen Q3-Zahlen die Erwartungen der Analysten. Trotz steigender Rohstoffpreise und eines kleineren Rückrufs im Reifensegment gelang es dem Konzern, Umsatz und Marge zu stabilisieren - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de