Krypto-News: Snorter Bot ist der einzig benötigte Krypto-Trading-Bot für den Boom

Nach der Deeskalation des Handelskrieges und dem Friedengespräch zwischen Russland und den USA scheinen die größten Sorgen der Investoren vorerst beseitig zu sein, sodass es wieder Zeit für die Memecoin-Saison wird.

Dann werden diejenigen, welche die richtigen Coins ausgewählt haben, die höchsten Gewinne erzielen. Die Jagd nach den Memecoins führt der neue Snorter Bot Token (SNORT) an, bei dem es sich um einen auf Solana und Telegram basierenden Handelsroboter für Blockchains handelt, welcher den dezentralen Handel unterstützt.

Mithilfe des Snorter Bots sollen die 100x-Memecoins gefunden werden, bevor andere diese auch nur erahnen können. Entwickelt wurde er für die Trader, welche nicht nur auf den Hype warten, sondern diesen antizipieren wollen.

Mit seiner Finanzierungssumme von annähernd 5 Mio. USD und einer attraktiven Technologie gehört Snorter schon jetzt zu einem der am meisten diskutierten Projekte des Krypto-Marktes. Daher versuchen die Anleger auch noch einen Anteil des Vorverkaufs zu erhalten, der schon jetzt seine Konkurrenz wie Banana Gun um ein Vielfaches in den Schatten stellt.

Noch wird der native SNORT-Coin für einen Preis in Höhe von 0,1081 USD angeboten. Allerdings ist für dieses Angebot nicht mehr viel Zeit übrig, da der Vorverkauf schon in weniger als 3 Tagen beendet sein wird. Dann wird der Token bereits von den Kryptobörsen eingeführt und könnte sich ähnlich erfolgreich wie während des Presales entwickeln.

Smart Money kauft, wenn die Angst am größten ist

Insbesondere die Kleinanleger neigen zu Panikverkäufen, wenn die Kurse einmal eine stärkere Korrektur verzeichnen. Allerdings ist sich das Smart Money über die verschiedenen Zyklen des Krypto-Marktes bewusst. Deshalb weiß es auch, dass es sich am meisten zu Investieren lohnen kann, wenn die Angst am größten ist und die Bewertungen niedrig sind.

Derzeit sieht der Krypto-Markt wieder etwas angeschlagen aus. Aber wie Tom Lee von Fundstrat schon sagte, zeigen die Spitzen des VIX größtenteils einen Boden bei den Kryptowährungen an. Somit könnte es sich nun also um den richtigen Zeitpunkt für einen Bounce handeln, was auch durch die Geopolitik und die dovishe Geldpolitik verstärkt wird.

Die Bullen stürzen sich derweilen auf die laut RSI wieder günstiger bewerteten Assets. Zudem begibt sich der Krypto-Markt jetzt in die beste Phase des Jahres, da das vierte Quartal historisch betrachtet für die höchsten Kursgewinne gesorgt hat. So waren es bei BTC im Oktober durchschnittlich 19 % und im November 46 %.

Sofern Bitcoin wieder neue Allzeithochs verzeichnet, wird das Kapital der Investoren danach wieder in die BlueChip-Coins strömen, die tendenziell nachziehen. Danach sind es die Small Caps und zuletzt die spekulativen Memecoins, welche Anlegern in wenigen Stunden lebensverändernde Renditen bescheren können.

Auf diese Weise haben es auch viele Memetoken wie Fartcoin und Peanut the Squirrel in Q4 2024 aus dem Nichts auf Bewertungen von mehreren Milliarden US-Dollar geschafft. Allerdings haben die meisten Investoren erst zu spät von ihnen erfahren und deswegen erst an den Höchstständen gekauft, was selten zu guten Ergebnissen geführt hat.

Dies soll jetzt jedoch der neuartige Krypto-Trading-Bot von Snorter ändern. Denn der über den Telegram-Messenger nutzbare Handelsroboter zeigt seinen Nutzern die besten Investmentideen auf, bevor der Mainstream überhaupt etwas von ihnen erfahren und diese auf exorbitante Höhen treiben kann.

Deshalb müssen die Snorter-Nutzer nicht mehr den Chancen hinterherrennen und versuchen, auf fahrende Züge aufzuspringen. Stattdessen können sie sich schon vor den anderen auf die nächste Mondreise vorbereiten.

Snorter ist effizient, blitzschnell, sehr günstig und interoperabel

Die Technologie des Snorter Bots wurde darauf ausgelegt, die besten Investmentideen in ihrer Entstehung aufzuzeigen. Dafür werden die Transaktionswarteschlange, die Validatoren-Feeds und die Liquiditätspools von Blockchains wie Solana gescannt.

Somit sollen neue Mintings, Liquiditätsverschiebungen und On-Chain-Veränderungen gefunden werden, welche oft vor Breakouts von Memecoins gesehen werden. Danach kommt ein mehrschichtiges Filterverfahren zur Anwendung, welches die Smart Contracts auf ihre Sicherheit, Liquiditätstiefe und potenzielle Warnsignale überprüft.

Auf diese Weise sollen unter anderem Honeypots, Rug Pulls und flache Pools herausgefiltert werden. Übrig bleiben lediglich die Coins, welche den On-Chain-Sicherheitsstandards von Snorter entsprechen und es daher auch wert sind, beachtet zu werden.

Dank der Wahl von Solana als beheimatete Blockchain erhält der Snorter Bot einen Geschwindigkeitsvorteil. Zudem können somit nicht einmal die Multichain-Trading-Bots auf Ethereum mit seiner Leistung mithalten. Außerdem soll er nach Solana ebenfalls für Binance, Ethereum, Base und Polygon seine Dienste anbieten.

Wer den eigenen SNORT-Coin, erhält überdies mit 0,85 % die niedrigsten Handelsgebühren unter den Trading-Bots. Aber auch Anfänger und Personen mit wenig Zeit kommen bei Snorter mit dem Copytrading auf ihre Kosten, mit dem sie einfach die erfolgreichsten Wallets spiegeln- dank Snorter fast in Echtzeit. Die Bestände werden dabei automatisch oder manuell an die Nutzer angepasst.

Während der Memecoin-Saison ist Snorter der beste Assistent für Trader und Investoren. Denn er findet die Handelssignale schon vor dem Ansturm und gewährt seinen Nutzern somit einen entscheidenden Vorteil, um die nächsten Kursexplosionen von Beginn an mitzumachen.

Vorverkauf von Snorter wird in weniger als 3 Tagen beendet

Nun handelt es sich für Krypto-Trader um einen kritischen Moment, wenn sie nicht das Vorverkaufsangebot von Snorter verpassen wollen. Denn laut den Angaben der Website sind für die Teilnahme an dem Vorverkauf nur noch weniger als 3 Tage Zeit.

Somit handelt es sich für Interessierte nun um den richtigen Zeitpunkt, um die Coins wie Snorter selbst vor den anderen Investoren zu kaufen. Öffnen Sie dafür die Website des Projektes und zahlen nach der Verbindung einer Wallet mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder mit Bankkarten auch mit Fiatwährungen.

Die neu erhaltenen Coins können zwar erst am TGE (Token Generation Event) beansprucht, jedoch schon jetzt gestakt werden, um eine dynamische Rendite von 107 % pro Jahr zu erhalten.

Damit Sie Ihren Bestand schon vor dem TGE in ihrer Wallet sehen, die Coins leichter beanspruchen und handeln können, wird für die Teilnahme am Vorverkauf die Best Wallet empfohlen, in welcher Sie das ICO auch unter Upcoming Token finden. Die Wallet finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter Bot Token auf X und Instagram an, um immer möglichst früh von den neuesten kurstreibenden Nachrichten zu erfahren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.